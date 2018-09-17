В Москве появился храм с электронными колоколами

На храме Живоначальной Троицы в Москве установили электронные колокола, управляемые при помощи автоматики. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Владимира Ресина, курирующего программу строительства новых храмов в столице.

На данный момент храм находится на реставрации, причем исключительно за счет добровольных пожертвований москвичей. Так, церковь постепенно обретает свой первоначальный внешний облик: завершена кладка стен 50-метровой колокольни, воссоздан шатер над «красным крыльцом» здания.

«Все 12 колоколов восстановленной звонницы были установлены на свои места. Причем управляет ими не мастер звонарского дела, а электроника», — сказал депутат, отметив, что это первый реставрируемый храм в Москве с такими технологиями.

Как ожидает Ресин, внешний облик храма будет восстановлен лишь к концу будущего года. По его словам, полностью восстановить этот уникальный памятник исключительно на деньги горожан невозможно, поэтому необходима дополнительная помощь со стороны государства.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что в Подмосковье появится главный храм армии России. Строительство новой церкви начнется в парке «Патриот».