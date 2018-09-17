Служебная собака по кличке Барон раскрыла кражу 190 кг зерна под Орлом

В Орловской области кинолог и его служебная собака помогли раскрыть кражу 190 кг зерна. Животное взяло след злоумышленника и привела полицию к тому месту, где он скрывался.

Как сообщает InfoOrel.ru, в отдел полиции обратился сотрудник животноводческого хозяйства в Ливенском районе области. Он рассказал, что со склада украли зерно.

Осматривая место преступления, стражи порядка обратили внимание на то, что забор склада сломан. След преступника учуяла служебная собака.

Пес по кличке Барон привел к дому, во дворе которого было рассыпано зерно. Кинолог во время обследования двора обнаружил мешки с зерном в хозяйственной постройке.

Вором оказался местный житель. Он уже признал свою вину. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба сейчас устанавливается.