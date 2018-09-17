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Омбудсмен раскритиковал предложение Милонова ввести сухой закон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ввести в России временный сухой закон, чтобы «навести порядок» в алкогольной отрасли, может привести только к негативным последствиям, в том числе к развитию теневого рынка. Такое мнение высказал омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования подакцизных товаров Виктор Звагельский.

Он напомнил о печальном опыте в СССР и заявил, что ни одно здравомыслящее государство не может ввести такой закон. По словам Звагельского, запреты не решат проблему алкоголизма в стране.

«Последствия такого закона приведут к контрафактам, массовым отравлениям, смерти и другим атрибутам запретов», — цитирует омбудсмена телеканал «360».

Также Звагельский считает, что предпосылок для введения полного запрета алкоголя в России нет. Потребление спиртного снижается не только в стране, но и во всем мире, и приоритетной проблемой является качество выпиваемого алкоголя, а не его количество.

«Вопрос не сколько народ пьет, а что он пьет. А с этим вопросом сухой закон ничего общего не имеет» — подчеркнул Звагельский.

Ранее 17 сентября президент СССР Михаил Горбачев призвал не принимать временные меры, а разработать долговременную стратегию по борьбе с алкоголизацией населения, предает НСН.

 

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