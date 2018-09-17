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Составлен рейтинг самых читающих городов России

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Фото: Depositphotos/AntonioGuillemF
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Краснодар стал самым читающим городом России, поскольку там зафиксировано  наибольшее число объявлений о продаже электронных книг, размещенных на сайте «Юла». Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса, поступившем в распоряжение портала iz.ru

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За столицей Кубани следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург. А меньше всего читателей с электронного носителя — в Липецке, Омске и Волгограде.

В среднем электронную книгу можно купить на «Юле» за 2, 4 тыс. рублей. Самые высокие цены в Сочи — 3,3 тыс. рублей, а самые доступные — в Липецке, где их средняя стоимость составила 1,9 тыс. рублей.

Лидером среди марок электронных книг стал бренд PocketBook. На него пришлась треть от всех созданных на онлайн-платформе объявлений. За ним идут бренды Texet и Wexler — по 13% предложений о продаже электронных книг. При этом, более половины всех объявлений — черно-белые книги с диагональю от 6 до 6.9 дюймов и дисплеем E-Ink.

Дороже всего продаются электронные книги бренда Samsung — 5550 рублей. Самым дешевым оказался бренд Explay — 750 рублей.

4 сентября были опубликованы результаты другого исследования сервиса «Юла», согласно которым самыми популярными футбольными клубами в России стали московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

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