Страницы детства

Начала работу Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ). Главной темой в этом году стала детская литература. Место проведения остается неизменным уже много лет — 75-й выставочный павильон ВДНХ. Только эта площадка способна вместить 300 издательств из 25 городов России, стенды из 30 стран мира, а также множество гостей и посетителей.

Традиционно насыщенной будет и программа мероприятий ММКВЯ. В этом году их несколько сотен и большинство ориентировано на детей.

— Уверен, что маленькие читатели найдут книги на любой вкус, — заявил на открытии руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. И вспомнил о случае, когда школьнице не продали собрания сочинений Есенина и Маяковского из-за возрастного рейтинга. Он пообещал, что во избежание таких ситуаций его ведомство совместно с представителями Роспотребнадзора подготовит специальное разъясняющее письмо, которое подпишут издатели и Российский книжный союз.

Также глава Роспечати подвел итоги первого полугодия 2018-го. Михаил Сеславинский признал, что они не такие оптимистичные, как хотелось бы: на 3% по сравнению с тем же периодом 2017-го снизилось количество наименований изданных книг и на 15% сократились тиражи. Однако глава Роспечати напомнил, что первая половина года всегда демонстрирует снижение динамики, а вот вторая — показывает рост, так что пока рано делать негативные прогнозы.

— Мы смотрим в будущее с оптимизмом, — заметил Михаил Сеславинский. — Хочу напомнить, что всего в Российской Федерации издается более 125 тыс. наименований книг ежегодно и печатается порядка 450 млн экземпляров.

Среди постоянных гостей выставки — и другие государственные деятели. Например, лидер коммунистов Геннадий Зюганов, который в этот раз не только поздравил всех с открытием выставки, но и представил свою новую книгу «Россия под прицелом глобализма».

Но большинство посетителей приходят на ярмарку в первую очередь для знакомства с новинками литературы и общением с известными авторами. Так, в первый день особым вниманием пользовалась Татьяна Устинова. Узнав писательницу, посетители становились в очередь, делали селфи и пытались получить автограф.

В этом году на выставку придут самые известные российские писатели: Евгений Водолазкин и Андрей Рубанов, Дина Рубина и Сергей Лукьяненко... Фекла Толстая к 190-летию Льва Николаевича представит книгу «Как жаль, что Толстой не арбуз» — сборник очерков и статей 1908 года, посвященных роли Толстого в литературе и жизни общества.

При участии финалистов конкурса юных чтецов «Живая классика» и актрисы Любови Толкалиной пройдет праздник, посвященный 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова и 100-летию со дня рождения Бориса Заходера.

Также впервые в Россию приедет внук Эрнеста Хемингуэя — Джон Патрик Хемингуэй, который представит российской публике книгу семейных мемуаров. Проведет свою презентацию и экс-мэр Москвы Юрий Лужков, написавший книгу «И звезды смотрят вниз».

Выставка продлится до 9 сентября.