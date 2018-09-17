Суд рассмотрит заявление о банкротстве «Матрешка-тур» в ноябре

Судебное заседание по признанию туристического оператора «Матрешка-Тур», прекратившего свою деятельность, состоится 21 ноября. Соответствующее решение публиковано в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Принять к производству заявление о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом», — говорится в сообщении.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде в течение 14 дней со дня его вынесения, уточняет телеканал «78» 17 сентября. Туроператор официально заявил о вынужденном прекращении деятельности 23 июня, хотя билеты компания перестала продавать в апреле.

В «Матрешке-Тур» отметили, что не могут больше «исполнять обязательства по договорам реализации турпродукта» из-за отзыва лицензии у страховой компании «Инвестстрах», которая раньше предоставляла финансовые гарантии». Туроператор также заявил о невозможности продолжить выплату по аннулированным турам. В Российском союзе туриндустрии заявили, что у компании нет клиентов за границей.