Комитет ГД поддержал законопроект о зачислении изъятых у коррупционеров средств в ПФР

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, котрый позволяет перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) средства от имущества, конфискованного у коррупционеров.

Документ расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет ПФР. Из проекта закона, инициированного группой депутатов ГД от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым, следует, что новым источником фонда станут средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход государства.Данные денежные средства будут направлены на выплату страховых пенсий.

В пояснительной записке со ссылкой на данные Федерального казначейства говорится, что в 2019–2024 годах объем таких денежных средств может составить около 1,8 млрд рублей.

Законопроект предлагается рассмотреть 20 сентября, передает RNS.

В начале сентября Минэкономразвития внесло в правительство проект по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, документ предусматривает освобождение пенсионеров – индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Пенсионный фонд России (ПФР).