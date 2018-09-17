Прямой эфир

Боец UFC Сехудо потерял чемпионский пояс по пути в Москву

0
Фото: TASS/ZUMA/Jason Franson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе (до 57 кг) Генри Сехудо лишился титульного пояса по дороге в Москву. Об этом спортсмен рассказал порталу MMA Junkie.

Отмечается, что багаж американца, где находился чемпионский пояс, был потерян при прилете в столицу, пишет «Спорт-Экспресс».

Сехудо прибыл в Москву в качестве зрителя турнира UFC в РФ 15 сентября, а также стал гостем ряда мероприятий. Спортсмен также является олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В 2008 году на Играх в Пекине он завоевал золотую медаль в весе до 55 кг. В 2017 году во время пожара в Калифорнии медаль осталась в его доме и сгорела. 

Чемпионом UFC Сехудо стал в начале августа 2018 года, раздельным решением судей одержав победу над Деметриусом Джонсоном, прервав его рекордную серию из 11 защит подряд, пишет ТАСС. Он же стал первым бойцом, которому удалось победить Джонсона в титульном поединке.

Ранее, 17 сентября, стали известны выплаченные UFC за турнир в Москве гонорары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турнир UFC может пройти в Сочи, Петербурге или Владивостоке в 2019 году
Макгрегор пообещал вытереть ноги об Нурмагомедова в UFC

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017