Боец UFC Сехудо потерял чемпионский пояс по пути в Москву

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе (до 57 кг) Генри Сехудо лишился титульного пояса по дороге в Москву. Об этом спортсмен рассказал порталу MMA Junkie.

Отмечается, что багаж американца, где находился чемпионский пояс, был потерян при прилете в столицу, пишет «Спорт-Экспресс».

Сехудо прибыл в Москву в качестве зрителя турнира UFC в РФ 15 сентября, а также стал гостем ряда мероприятий. Спортсмен также является олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В 2008 году на Играх в Пекине он завоевал золотую медаль в весе до 55 кг. В 2017 году во время пожара в Калифорнии медаль осталась в его доме и сгорела.

Чемпионом UFC Сехудо стал в начале августа 2018 года, раздельным решением судей одержав победу над Деметриусом Джонсоном, прервав его рекордную серию из 11 защит подряд, пишет ТАСС. Он же стал первым бойцом, которому удалось победить Джонсона в титульном поединке.

Ранее, 17 сентября, стали известны выплаченные UFC за турнир в Москве гонорары.