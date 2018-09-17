Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Согласно решению СНБО, поддержаны предложения МИД страны относительно прекращения Киевом действия договора с Москвой, подписанного 31 мая 1997. Более того - глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин анонсировал пересмотр всех двусторонних документов с Россией. Теперь украинская сторона направит официальное уведомление России о прекращении действия соглашения о дружбе, Верховная Рада проголосует за его денонсацию и договора как не бывало.

Однако для Москвы никаких серьезных последствий от демарша Киева не предвидится. Следует признать, что начиная с момента своего вступления в силу Большой договор далеко не по всем пунктам соблюдался и являлся скорее символическим воплощением стратегического партнерства между Украиной и Россией.

В действиях украинской стороны можно найти даже позитивный для России момент. Для нас прекращение действия Большого договора и других соглашений с Украиной — хорошая возможность избежать в будущем ошибок при подписании с этой страной документов, которые могут нанести ущерб нашим национальным интересам.

А такие соглашения будут, и в этом мало кто сомневается, ведь быть географическими соседями — это судьба государств, а не прихоть отдельных политиков. Сменится режим Порошенко, к власти придут более прагматичные и разумные люди, и сразу встанет вопрос о формулировании нового договора между Россией и Украиной, в котором будут учтены ошибки предыдущих соглашений.

А вот Украина совершила выстрел себе в ногу. Следует отметить, что этот шаг был ожидаем. В рамках стратегии Петра Порошенко и его окружения, направленной на тотальный разрыв российско-украинских связей, денонсация договора выглядит вполне логично. Но с точки зрения интересов Украины нелогично выглядят действия украинской власти, которая вопреки здравому смыслу и интересам народа продолжает совершать шаги, лишь усугубляющие ситуацию внутри государства.

Особо примечательно, что Украина по сути в одностороннем порядке поставила на политическую повестку двусторонних отношений вопрос о возможном пересмотре границ между государствами. А это, как показывает мировая практика, очень непредсказуемая «бомба замедленного действия», которая может сдетонировать в любой момент и привести к катастрофическим последствиям.

На Украине стартовала президентская избирательная компания. С учетом этого, для Порошенко становится все более актуальным создание информационного фона, ориентированного на антироссийский, радикальный электорат. И в этом отношении разрыв договора о дружбе – значительный информационный повод в украинской политической повестке. Вместе с тем, конечно, несколько трагикомично в очередной раз выглядит позиция украинского государства, одной рукой разрывающего Большой договор, а второй пытающегося подписать новый контракт с Россией по транзиту газа. Но такая на первый взгляд удивительная ситуация совершенно не смущает Порошенко и его окружение, так как главный приоритет их деятельности — это самообогащение, пускай и в ущерб национальным интересам страны.

В то же время инициированное Украиной прекращение действия соглашения вполне может стать аргументом для России в вопросе транспортировки газа через украинскую территорию.

Складывается впечатление, что Порошенко окончательно принял решение о денонсации Большого договора, наблюдая за брифингом Министерства обороны России, на котором Москва доказала свою непричастность к трагедии с малазийским Боингом. По всей видимости, украинский президент вдруг осознал, что по нему уже давно «звонит колокол».