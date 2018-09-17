Два автомобиля пострадали из-за поджога в Благовещенске

В Благовещенске сегодня ночью, 17 сентября, пожарные тушили два припаркованных автомобиля. Причиной возгорания специалисты называют поджог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Инцидент произошел на улице 50-летия Октября. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена передняя часть одного автомобиля. Пожар удалось ликвидировать через пять минут, пишет Амурская Служба Новостей.

В результате пожара было повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля на общей площади 5 кв. м, передние фары, бампер, радиаторная решетка, пластиковые элементы двигателя. Помимо этого, огонь сильно повредил салон, шины, передник колес и разрушил лобовое стекло.

Пострадавших в результате происшествия нет. Частично поврежден припаркованный рядом автомобиль. По мнению специалистов, причиной пожара является поджог. Обстоятельства происшествия и виновный устанавливаются.