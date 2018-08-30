Пироман в восьмой раз поджег дома в Новосибирском районе

В Новосибирском районе Новосибирской области разыскивают серийного поджигателя. Четвертый год подряд в селе Каменка, расположенном практически в границах Новосибирска, кто-то поджигает дома и надворные постройки.

На прошлой неделе на одном из участков на Полевой улице огонь повредил кровлю дома, пристройки, баню и сарай, а на соседнем участке полностью сгорела баня. Затем пожар произошел на другом участке в ночь на 27 августа, когда хозяин был во дворе вспыхнули надворные постройки. Заметить поджигателя ему не удалось, сообщает VN.ru.

Пожарная лаборатория провела экспертизы, в результате которых было установлено, что во всех трех случаях присутствовали следы горючих веществ. Сотрудники пожарной охраны и полиции уверены, что в селе по определенному сценарию действует поджигатель.

Осенью 2017 года на интересной поджигателю территории были усилены патрули из сотрудников полиции и местных жителей. Пожаров было меньше, но поймать пиромана так и не удалось.

Поджоги начались в 2015 году. С тех пор здания на улице Полевой горели восемь раз. Помимо этого, происходили возгорания на Каменской и других улицах.