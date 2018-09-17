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Университет пожилого человека заработал в Курске

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Университет пожилого человека объявил набор на курсы для пенсионеров. Работу организации поддерживает правление регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» и местное отделение Пенсионного фонда России.

Как уточняет «Курская правда», занятия в университете начнутся с 15 октября. Они будут проходить на базе Юго-западного государственного университета, Финансового университета при правительстве РФ и педагогического колледжа.

В середине июля стало известно о том, что в правительстве РФ разрабатываются специальные программы для профессионального переобучения людей предпенсионного возраста. Об этом сообщил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Cилуанов.

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