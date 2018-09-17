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Восьмилетний ребенок пострадал от взрыва петарды под Петербургом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Восьмилетний ребенок серьезно пострадал от взрыва пиротехники во Всеволжском районе Ленинградской области. Его госпитализировали с переломом и рваными ранами лица и рук.

Как сообщил телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне вечером, 16 сентября, в деревне Тавры. В руках у ребенка взорвалась петарда.

Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

В конце мая в Москве неизвестный бросил петарду в лицо девятилетнему мальчику. Инцидент произошел на Лебедянской улице. Врачи зафиксировали у ребенка рваную рану в области скул.

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