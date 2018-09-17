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Путин передал Ростуризм в ведение Минэкономразвития

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Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому федеральное агентство по туризму (Ростуризм) переходит в ведение Минэкономразвития России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 17 сентября.

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«Постановляю установить, что федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития России», — говорится в документе, подписанном главой государства 14 сентября.

Указ принят «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности».

Глава государства постановил также передать Минэкономразвития функции по выработке и реализации государственной политики, по реализации приоритетных направлений, по осуществлению государственного надзора в сфере туризма и туристской деятельности.

«Будем продолжать действовать по развитию туризма в нашей стране. Мы работаем там, где определено руководством Российской Федерации», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов в комментарии «РИА Новости».

Ранее агентство находилось под управлением Министерства культуры.

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