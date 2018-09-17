Аргентинских болельщиков наказали за насмешку над россиянками на ЧМ

Министерство безопасности Аргентины наказало болельщиков, призывавших россиянок повторять фразы непристойного и оскорбительного содержания на испанском языке во время чемпионата мира в России.

Фанатам запретили посещать футбольные матчи в Аргентине на два года, сообщает RT.

Среди наказанных болельщиков оказался 47-летний Нестор Фернандо Пенови, который 22 июня публично извинился за свое поведение. Еще двоих аргентинцев наказали за аналогичные проступки. А четвертый болельщик лишился возможности посещать матчи на ближайшие два года за то, что попросил мужчину в тюрбане повторить за ним на испанском призыв взорвать футбольный клуб из аргентинского города Насчель.

В июне Пенови выложил в соцсетях ролик, на котором попросил россиянку повторить непристойную фразу на испанском языке. Видеозапись вызвала широкий резонанс и массовое осуждение в Аргентине.