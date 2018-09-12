Аршавин объяснил юному болельщику свой уход из «Зенита»
Российский футболист, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», Андрей Аршавин объяснил юному болельщику, почему он ушел из санкт-петербургской команды «Зенит».
Видео диалога, который состоялся 9 сентября, опубликовал невский клуб в своем микроблоге Twitter. Разговор на скрытую камеру записали перед товарищеским матчем между командами в Санкт-Петербурге.
Друзья, перед вами — свежий выпуск скрытой камеры «Зенит-ТВ» о товарищеском матче с «Кайратом»! 🔝— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 12 сентября 2018 г.
Смотреть целиком: https://t.co/7qVII9p1qo#ЗенитКайрат pic.twitter.com/ZdqJLhIkne
«Меня выгнали из той (команда «Зенит». — Ред.). Поэтому я в этой (команда «Кайрат». — Ред.)», — ответил спортсмен на вопрос мальчика, почему он перешел в казахстанский ФК.
Ребенок продолжал спрашивать: «Почему тебя выгнали?» На что Аршавин ответил: «Нет, у меня контракт закончился». Позже перед выходом футболистов и детей на поле мальчик крикнул: «Аршавин, ты лучше всех!»
Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «Зенита».
37-летний футболист выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год и с 2013 по 2015 год. В 2015 году Аршавин перешел в «Кайрат», который является двукратным чемпионом Казахстана и восьмикратным обладателем Суперкубка республики.