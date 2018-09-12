Аршавин объяснил юному болельщику свой уход из «Зенита»

Российский футболист, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», Андрей Аршавин объяснил юному болельщику, почему он ушел из санкт-петербургской команды «Зенит».

Видео диалога, который состоялся 9 сентября, опубликовал невский клуб в своем микроблоге Twitter. Разговор на скрытую камеру записали перед товарищеским матчем между командами в Санкт-Петербурге.

«Меня выгнали из той (команда «Зенит». — Ред.). Поэтому я в этой (команда «Кайрат». — Ред.)», — ответил спортсмен на вопрос мальчика, почему он перешел в казахстанский ФК.

Ребенок продолжал спрашивать: «Почему тебя выгнали?» На что Аршавин ответил: «Нет, у меня контракт закончился». Позже перед выходом футболистов и детей на поле мальчик крикнул: «Аршавин, ты лучше всех!»

Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «Зенита».

37-летний футболист выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год и с 2013 по 2015 год. В 2015 году Аршавин перешел в «Кайрат», который является двукратным чемпионом Казахстана и восьмикратным обладателем Суперкубка республики.