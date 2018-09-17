Семью посла Палестины попросили покинуть США

Американские власти аннулировали визы членам семьи главы дипломатической миссии Палестины в США (Организации освобождения Палестины, ООП) Хусама Зомлота.

«Моя семья была удивлена вечером в воскресенье (16 сентября. — Ред.) просьбой властей покинуть страну. Мою семью и моих детей попросили немедленно уехать. Они едут в Рамаллах», — приводит слова дипломата агентство «РИА Новости».

Зомлот отметил, что нападки США на Палестину начались с признания Иерусалима столицей Израиля и перенесения в этот город американского посольства из Тель-Авива в декабре 2017 года. С тех пор палестинцы обвиняют американского президента в предвзятости в пользу Израиля и отказываются от участия в его ближневосточных мирных инициативах.

Ранее в сентябре Вашингтон объявил о прекращении работы представительства ООП, сославшись на отказ палестинцев от участия в мирных инициативах американского лидера.