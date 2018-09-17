Реабилитационный комплекс с интерфейсом «мозг-компьютер» внедрят медики РФ

Ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова академик Сергей Лукьянов рассказал «Известиям» о передовых разработках университета.

По слова Лукьянова, сейчас университет находится в стадии получения разрешительного удостоверения и внедрения новейших реабилитационных комплексов, сопряженных с интерфейсом «мозг-компьютер».

«Если в результате инсульта или травмы происходит паралич кисти руки, восстановление подвижности осуществляется с помощью экзоскелета, управляемого от интерфейса, который, используя энцефалограф, ловит сигналы непосредственно от мозга», — сказал Лукьянов.

Кроме того, академик рассказал о проекте по восстанавлению функции генерации инсулина при сахарном диабете. «Мы научились трансформировать клетки самого пациента так, что они становятся способны не только производить инсулин, а еще и реагировать на изменение уровня сахара в крови», — добавил Лукьянов.

Также он рассказал о работах по восстановлению уретры за счет перепрограммированных стволовых клеток, принципиально новых технологиях в лечении аутоиммунных заболеваний, обнаружении онкологии, когда она еще не видна, и экспериментах в области генного редактирования.

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