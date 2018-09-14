«Первые экзоскелеты мы ожидаем уже в следующем году»

Инженерные войска проводят масштабную модернизацию. На вооружение принимается более 700 единиц различной техники и высокотехнологичных изделий. Планируется создать специальное подразделение по применению роботов. Замначальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и научной работе полковник Руслан Алахвердиев рассказал «Известиям» о том, на каком этапе находится разработка экзоскелетов для спецминеров и штурмовиков, как новые технологии меняют структуру войск, а также о планах по созданию роботов с искусственным интеллектом.

— Каковы перспективы развития инженерных войск?

— Сейчас проходит полное перевооружение инженерных войск­, нам предстоит завершить его в предельно короткие сроки. Это очень сложная и масштабная задача. Очень широкая номенклатура видов вооружений, техники и специальных средств, более 700 единиц. Чтобы всё шло более динамично, максимально ускорили процесс принятия техники на вооружение. От момента окончания разработки до поставки в войска практически нет перерыва. Приняли на снабжение, сразу же закупаем и поставляем.

— Какие направления считаются наиболее перспективными?

— Одно из самых перспективных — роботизированные образцы инженерного вооружения. Здесь мы являемся лидерами в Вооруженных силах. Принят на снабжение робот-тральщик малого класса «Уран-6», который применяется для нейтрализации противопехотных мин. Сейчас ведутся опытно-конструкторские работы по созданию еще двух типов роботов. Это «Доломит-1» — робот штурма и разграждения (по устранению минных и других заграждений. — «Известия») и «Доломит-2» — робот-тральщик среднего класса. Последний сможет дистанционно разминировать противотанковые минные поля.

В новых роботах максимально реализованы все современные технологии, которые сегодня существуют в российской оборонной промышленности. Для них будет создано специальное единое базовое шасси. Также рассматриваем необходимость принятия на снабжение малых роботов, в этом направлении сотрудничаем с компанией СЕТ-1. Сейчас на вооружение поступают робототехнические комплексы, которые управляются по радиоканалу и по проводной связи. В перспективе будут созданы роботы с искусственным интеллектом, это следующий этап развития этих средств.

— Какие требования предъявляются к парку боевых машин?

— Все новые инженерные машины, которые сейчас принимаются на вооружение, должны быть представлены как в вариантах с экипажем, так и в безэкипажном исполнении. Например, для боевой машины разграждения создается боевой модуль, который позволит выполнять задачу без личного состава.

— Какие изменения в экипировке инженерных войск произойдут в ближайшее время?

— На снабжение войск поступает принципиально новое снаряжение. В частности, речь идет об экзоскелете, который позволит солдату без сверхусилий переносить 50 кг. Первые экзоскелеты мы ожидаем уже в следующем году. Еще одно новшество — специальный рюкзак сапера, в котором переносятся взрывчатые вещества, мины, средства взрывания.

Новую экипировку первыми получат подразделения штурма и разграждения. Спецминер и штурмовики очень тяжело экипированы и несут на себе большое количество боеприпасов. Чтобы выполнять боевые задачи, им необходимо специальное снаряжение. Как раз для этих целей нужен экзоскелет. Разработчик этого снаряжения — предприятие АО «Глобальная безопасность». Сейчас у нас есть совместное решение, на основании которого ведутся опытно-конструкторские работы, в соответствии с нашими техническими требованиям и ТЗ. Сейчас проводятся предварительные испытания, потом экипировка будет принята на снабжение.

— Как сегодня меняется штатная структура инженерных войск?

— В инженерно-саперной бригаде центрального подчинения сформирован батальон штурма и разграждения. В ближайшее время такие батальоны появятся в каждом военном округе. Идет формирование подразделений спецминирования. Также будет создаваться структура для применения роботов, для этого будут сформированы подразделения применения роботизированной техники. В инженерных войсках новая тенденция — сокращение персонала, обслуживающего технику, за счет автоматизации, роботизации и унификации.