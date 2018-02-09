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Экзокисть с мысленным управлением создана в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первая в мире экзокисть — перчатка, управляемая мысленными командами — разработана в НИИ трансляционной медицины РНИМУ имени Пирогова.

Реабилитационный комплекс «Экзокисть-2» с интерфейсом «мозг-компьютер» призван помочь в восстановлении двигательной функции рук пациентам, которые перенесли инсульт или имеют обширные травмы мозга.

Алгоритм интерпретации данных интерфейса «мозг-компьютер» основан на технологии машинного обучения. Изображение на экране позволяет пациенту представить движение парализованной конечности. С помощью электроэнцефалограммы распознается намерение сделать движение. Далее подается сигнал на перчатку, которая и совершает действие.

«Экзокисть-2» запущена в серийное производство, с марта этого года комплекс начнет поставляться в реабилитационные центры страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Российские ученые разработали экзокисть, управляемую силой мысли

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