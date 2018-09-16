Участников форума Transperency International задержали в Калининградской области

В Калининградской области участников «Постинтеллектуального форума имени Франца Кафки и Джорджа Оруэлла», организованного движением Transparency International, задержали по подозрению в хранении, употреблении и распространении наркотических средств.

Инцидент произошел в одной из гостиниц Светлогорска, сообщает РЕН ТВ.

Один из задержанных оказался помощником депутата Госдумы Дениса Мосина. Его зовут Артем Пронюшкин, ему 34 года. Имена еще двоих подозреваемых — Константин Сарваниги и Андрей Велюсик. По предварительным данным, все трое находились в состоянии наркотического опьянения. Вещество, которое они употребляли, изъято для экспертизы.