Эль-Кабир: «Голы скоро придут, и «Урал» начнет побеждать»

Летом в футбольном клубе «Урал» произошла тренерская перестановка. Место опытного Александра Тарханова занял молодой специалист Дмитрий Парфенов. При новом наставнике команде не удалось сразу добиться положительных результатов. В стартовых шести турах в активе команды лишь четыре очка. При этом «Урал» показывает весьма неплохую игру, его подводит лишь реализация моментов. В седьмом туре екатеринбуржцам предстоит встреча с одним из лидеров нынешнего сезона «Ростовом» (13 очков, третье место). В канун важной игры «Известия» пообщались с лидером «Урала» полузащитником Отманом Эль-Кабиром.

— В последнем матче перед перерывом вы проиграли столичному ЦСКА 0:4. Почему игра сложилась для «Урала» столь неудачно?

— Проигрывать с таким счетом, конечно, очень неприятно. Но я не могу сказать, что мы сыграли настолько плохо. «Урал» имел много хороших шансов для взятия ворот ЦСКА. При счете 0:2 мы не реализовали пенальти. Если бы в том моменте нам удалось забить, то, скорее всего, мы бы сумели вернуться в игру и исход встречи мог сложиться иначе. Однако мы не забили, и это тоже начинало давить на нас.

— Почему в этом сезоне не удается показывать столь уверенную игру, как в прошлом?

— Мы просто плохо реализовываем свои моменты, при этом в каждом из шести прошедших туров у нас хватало шансов. Во многих играх на старте сезона нам удается доминировать на поле, но не получается забить. Это было во встрече с «Анжи» в стартовом туре. Также мы пропустили очень обидный мяч в самой концовке игры с «Краснодаром». Но это футбол, пока не забиваешь, ты не можешь набирать много очков. Нам нужно работать над реализацией и подниматься вверх по турнирной таблице.

— Пошла ли на пользу «Уралу» пауза на матчи национальных команд?

— Да, мы ушли на паузу не в самом лучшем настроении после разгрома от ЦСКА. Но это неплохое время, чтобы привести себя в порядок, хорошо поработать и подготовиться к возобновлению сезона. Впереди еще много игр, и у нас есть время, чтобы всё исправить.

— Какие у вас ожидания от грядущей игры с «Ростовом»?

— Я не особо следил за игрой «Ростова», но знаю, что они — одни из лидеров чемпионата России на данный момент. Несмотря на это, нам обязательно нужно их обыгрывать. И вообще я считаю, что мы можем победить любую команду в лиге. Говорю так не потому, что выступаю за «Урал». Нам просто нужно реализовывать свои моменты, тогда всё будет получаться.

— Летом «Урал» возглавил Дмитрий Парфенов. Что вы можете сказать об этом специалисте?

— Считаю, что у нас отличный тренер, который ставит нам хорошую игру. Думаю, это видно всем. Пока мы не даем результат, который от нас ждут. Но лично я не переживаю и верю, что голы скоро придут и «Урал» начнет побеждать.

— Летом в России прошел чемпионат мира по футболу. Какие вы видите изменения в нашей стране после мундиаля?

— Конечно, это в первую очередь видно по стадионам. Практически каждую неделю мы играем на больших новых стадионах — это приятно. В целом в России серьезно развилась инфраструктура, и это большое подспорье для развития футбола в стране. Уровень этого вида спорта в России поднялся. Безусловно, этому способствовало и успешное выступление сборной России на мундиале.

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