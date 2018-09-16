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В Египте обнаружили нового сфинкса

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Фото: The Ministry of Antiquities/Handout via REUTERS
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В ходе проведения работ по очистке от грунтовых вод храма на юге Египта археологи обнаружили сфинкса. Работы проводились в храме Ком-Омбо на юге страны, сообщило министерство по делам древностей Египта ТАСС.

Возраст находки отнесли к эпохе Птолемеев (331 год до нашей эры — 31 год нашей эры).

Статую сфинкса нашли в той же части древнеегипетского храма, где летом обнаружили статую фараона Птолемея V и два редких памятника того же периода.

Сфинкс отличается небольшим размером — имеет только 28 см в ширину по основанию постамента. Его голову украшает царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, а завершает облик ритуальная борода фараона, сообщил телеканал «Звезда».

В конце августа совместная египетско-французская археологическая миссия, возглавляемая доктором Фредерик Гейо, обнаружила в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия на севере Египта остатки деревни, построенной еще до правления фараонов.

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