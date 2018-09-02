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В Египте обнаружили остатки деревни дофараоновой эпохи

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Фото: facebook.com/moantiquities
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Совместная египетско-французская археологическая миссия, возглавляемая доктором Фредерик Гейо, обнаружила в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия на севере Египта остатки деревни, построенной еще до правления фараонов.

Как сообщает пресс-служба министерства по делам древностей Египта, важность этого открытия объясняется тем, что эти находки, которые относятся к эпохе неолита, ранее не встречались на этой территории. Единственным найденным поселением этой эпохи является город Саис.

«Находка позволяет археологам изучить доисторические общины, обитавшие в дельте Нила до начала правления первой династии фараонов (IV тысячелетие до нашей эры. — iz.ru)», — отметил глава сектора древнеегипетских памятников Айман Ашмави.

По его словам, на месте древнего поселения сохранились остатки стен зданий и хранилищ зерна, осколки сосудов, кости домашних животных, что свидетельствует о том, что древние египтяне знали основы сельского хозяйства

В июле археологи обнаружили в египетском городе Александрия черный саркофаг с тремя мумиями. Там же нашли фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты.

В феврале был найден крупный некрополь из восьми гробниц в 300 км от Каира. Внутри саркофагов — 17 мумий в идеальной сохранности, амулеты, амфоры, позолоченные украшения и посуда.

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