Студентка раскрыла «загадку» древнеегипетской мумии

Студентка Стэнфордского университета Ариэла Альгазе расшифровала фрагменты текста на осколках саркофага, который попал в коллекцию вуза более ста лет назад благодаря жене его основателя. Об этом пишет портал Phys.org.

Весной мумию начали изучать на курсе по музейной культуре. Изучая объект, девушка обнаружила два неизвестных ранее объекта с текстом. Чтобы перевести написанное, девушка консультировалась с египтологами и другими экспертами по древнегипетскому письменному языку.

Было обнаружено, что имя погребенной женщины — Сенчалантос. Одна из надписей переводилась как «Пусть ее имя молодеет с каждым днем».

Как отмечает студентка, тексты, сохранившиеся с того времени, — это очень большая редкость.

Сама мумия была найдена во время раскопок в районе современного египетского города Ахмим. Она относится к эллинистическому периоду древнего Египта (100 год до н. э. и 100 год н. э.) Однако, судя по надписям, египтянку захоронили не ранее 30 года до н. э.

Ранее в августе ученые узнали секрет мумификации древних египтян. Оказалось, что в состав вещества для бальзамирования в основном входили растительное масло, экстракт растения или корня, камедь и смола хвойных деревьев.