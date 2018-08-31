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Студентка раскрыла «загадку» древнеегипетской мумии

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Фото: Global Look Press/Gehad Hamdy
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Студентка Стэнфордского университета Ариэла Альгазе расшифровала фрагменты текста на осколках саркофага, который попал в коллекцию вуза более ста лет назад благодаря жене его основателя. Об этом пишет портал Phys.org.

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Весной мумию начали изучать на курсе по музейной культуре. Изучая объект, девушка обнаружила два неизвестных ранее объекта с текстом. Чтобы перевести написанное, девушка консультировалась с египтологами и другими экспертами по древнегипетскому письменному языку. 

Было обнаружено, что имя погребенной женщины —  Сенчалантос. Одна из надписей переводилась как «Пусть ее имя молодеет с каждым днем». 

Как отмечает студентка, тексты, сохранившиеся с того времени, — это очень большая редкость. 

Сама мумия была найдена во время раскопок в районе современного египетского города Ахмим. Она относится к эллинистическому периоду древнего Египта (100 год до н. э. и 100 год н. э.) Однако, судя по надписям, египтянку захоронили не ранее 30 года до н. э.

Ранее в августе ученые узнали секрет мумификации древних египтян. Оказалось, что в состав вещества для бальзамирования в основном входили растительное масло, экстракт растения или корня, камедь и смола хвойных деревьев.

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