Семь новых прогулочных зон благоустроят в Химках

В городе Химки Московской области планируют благоустроить семь новых и современных прогулочных зон для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Новый проект по благоустройству семи зон отдыха в Химках получил название «Именные скверы». Планируется, что каждая из семи территорий будет иметь уникальную инфраструктуру и ландшафт. В общей сложности будет благоустроено свыше 22 тыс. кв. м прогулочного пространства, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Как отмечает первый заместитель главы администрации Химок Дмитрий Кайгородов, проект «Именные скверы» в 2017 году получил высокую оценку и вышел на федеральный уровень. В 2018 году начался второй этап реализации проекта.

Предполагается, что самая большая прогулочная зона появится возле ТЦ «МЕГА Химки». Там планируется организовать всесезонную территорию для отдыха и занятий спортом.