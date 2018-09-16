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Скончалась режиссер–документалист Ирина Бессарабова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Режиссер документального кино и телефильмов, поэт Ирина Бессарабова умерла на 58–м году жизни.Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщает ТАСС.

Как рассказал член комиссии неигрового кино Союз кинематографистов РФ Сергей Мирошниченко, о кончине Ирины Юрьевны ему сообщили ее близкие.

Режиссер умерла накануне, причины смерти Бессарабовой не приводятся. О месте и времени прощания с ней будет сообщено дополнительно.

Место и время прощания пока не сообщаются.

Бессарабова – член Союза кинематографистов РФ, Союза писателей Москвы. Она получила диплом отделение режиссуры ВГИКа, писала сценарии. Она автор фильмов «Алые паруса Василия Ланового» и «Свобода по–русски».

В середине августа актера из «Убойной силы» госпитализировали с кровоизлиянием в мозг: Евгений Леонов-Гладышев госпитализирован в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга.

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