Скончалась режиссер–документалист Ирина Бессарабова
Режиссер документального кино и телефильмов, поэт Ирина Бессарабова умерла на 58–м году жизни.Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщает ТАСС.
Как рассказал член комиссии неигрового кино Союз кинематографистов РФ Сергей Мирошниченко, о кончине Ирины Юрьевны ему сообщили ее близкие.
Режиссер умерла накануне, причины смерти Бессарабовой не приводятся. О месте и времени прощания с ней будет сообщено дополнительно.
Место и время прощания пока не сообщаются.
Бессарабова – член Союза кинематографистов РФ, Союза писателей Москвы. Она получила диплом отделение режиссуры ВГИКа, писала сценарии. Она автор фильмов «Алые паруса Василия Ланового» и «Свобода по–русски».
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