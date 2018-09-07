В Великобритании на 89-ом году жизни умерла комедийная актриса Лиз Фрайзер. Женщина ушла из жизни 6 сентября в одной из больниц Лондона, пишет The Sun.

Rest in peace Liz Fraser.



Will always be fondly remembered for her film & TV appearances, including those in the classic Carry On films & in The Avengers. #RIPlizFraser #LizFraser #CarryOn60 #CarryOnFilms pic.twitter.com/mxsRPpDKFY — Art & Hue (@ARTandHUE) September 6, 2018

Фрайзер сыграла одну из главных ролей в первой мыльной опере британского телевидения, Sixpenny Corner (1955 — 1956 гг.). Уже как независимая актриса она дебютировала в ленте в «Carry On Regardless» (1961 г.). В Великобритании многим она запомнилась по фильмам «Carry On Behind», «Сonfession». Всего на ее счету более 80 ролей.