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Умерла комедийная актриса Лиз Фрайзер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Великобритании на 89-ом году жизни умерла комедийная актриса Лиз Фрайзер. Женщина ушла из жизни 6 сентября в одной из больниц Лондона, пишет The Sun.

Фрайзер сыграла одну из главных ролей в первой мыльной опере британского телевидения, Sixpenny Corner (1955 — 1956 гг.). Уже как независимая актриса она дебютировала в ленте в «Carry On Regardless» (1961 г.). В Великобритании многим она запомнилась по фильмам «Carry On Behind», «Сonfession». Всего на ее счету более 80 ролей.

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