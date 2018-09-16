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Четыре ребенка попали в больницу в результате ДТП в Санкт-Петербурге

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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Четыре ребенка пострадали в результате ДТП на севере Санкт-Петербурга. Об этом 16 сентября говорится сообщении регионального управления ГИБДД, передает ТАСС.

По предварительной информации, авария произошла около 13:40 мск в Выборгском районе, на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze, в результате чего последний совершил наезд на столб и пешеходное ограждение.

Находившиеся в одной из машин дети госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Самому младшему из них один год.

4 сентября сообщалось, что по меньшей мере 17 детей и один взрослый пострадали в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком на востоке Германии.

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