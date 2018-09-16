Российские ракетоносцы Ту-160 совершили полет через Северный полюс

Перелет из Саратовской области на Чукотку (в Анадырь) через Северный полюс совершили стратегические бомбардировщики Ту-160, сообщил в воскресенье, 16 сентября, телеканал «Звезда».

Протяженность полета составила более 8 тыс. км, готовились к нему на авиационной базе в Энгельсе. Сам перелет состоялся в августе, но кадры полета показали только сейчас в выпуске программы «Военная приемка».

Ракетоносцы пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.

Экипажи Ту-160 во время полета выполнили попутную дозаправку в воздухе и отработали условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в Коми, уточняет «Газета.ру».

5 сентября стратегические бомбардировщики Ту-160 провели учения в Средиземном море. Самолеты выполнили 10-часовой полет и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям.