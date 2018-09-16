Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по академической гребле

Сборная России заняла третье место в соревнованиях безрульных четверок среди женщин на чемпионате мира по академической гребле.

Россиянки Екатерина Севостьянова, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Елена Орябинская показали время 6 минут 27,360 секунды. Победу в этих состязаниях одержала команда США (6.25,570), серебро у сборной Австралии (6.27,090), пишет «РИА Новости».

Неофициальный медальный зачет мирового первенства, которое 16 сентября завершилось в болгарском Пловдиве, одержала сборная Италии. Далее идут команды Германии и Соединенных Штатов. Для России завоеванная в последний день бронзовая медаль стала первой и единственной на этом чемпионате.

15 сентября сборная России заняла первое место в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике. Всего в активе национальной команды семь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.