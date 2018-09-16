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Триумф россиянок: гимнастки из России собрали всё золото чемпионата мира

Как проходили соревнования в Болгарии
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Сегодня завершается чемпионат мира по художественной гимнастике, проходящий в болгарской столице — Софии. Как это было — в галерее портала iz.ru. На фото: спортсменки сборной России выполняют упражнения с пятью обручами в групповых соревнованиях
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Дина Аверина (Россия), Линой Ашрам (Израиль), Арина Аверина (Россия)
Фото: ТASS/Ulrik Pedersen
Слева направо: Дина Аверина (Россия), Линой Ашрам (Израиль), Арина Аверина (Россия)
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Александра Солдатова (Россия)
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Александра Солдатова (Россия) выполняет упражнения с мячом
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гимнастка из Финляндии Ребекка Гергало
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Ребекка Гергало (Финляндия) выполняет упражнения в квалификационных выступлениях с лентой
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гимнастка Арина Аверина
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Арина Аверина (Россия) выполняет упражнения в финальных выступлениях с обручем
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Невьяна Владинова гимнастка из Болгарии
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Невьяна Владинова (Болгария) выполняет упражнения в квалификационных выступлениях с булавами в индивидуальной программе
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Дина Аверина
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с лентой
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Боряна Калейн (Болгария)
Фото: ТАСС/Ulrik Pedersen
Боряна Калейн (Болгария) выполняет упражнения в финальных выступлениях с обручем в индивидуальной программе
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Лаура Салиш (Португалия)
Фото: ТАСС/Ulrik Pedersen
Лаура Салиш (Португалия)
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Лора Зенг (США
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Лора Зенг (США) выполняет упражнения в квалификационных выступлениях с булавами в индивидуальной программе
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Россиянка Дина Аверина
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Россиянка Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем
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Александра Солдатова (Россия)
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Александра Солдатова (Россия) выполняет упражнения в финальных выступлениях с лентой в индивидуальной программе
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гимнастка из Японии Тисаки Оива
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Тисаки Оива (Япония) выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе
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Израильская гимнастка Линой Ашрам
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Линой Ашрам (Израиль) выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе
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