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Турнир по художественной гимнастике — Performance Cup

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
23–24 декабря 2017 года в Москве прошел Открытый турнир по художественной гимнастике и традиционный конкурс показательных номеров Performance Cup
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Участницы турнира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Российский артист балета и педагог Никалай Цискаридзе (первый слева), олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун (вторая слева) во время турнира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Участница готовится к выступлению
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Николай Цискаридзе с кубком Performance Cup
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Молодая спортсменка наблюдает за выступлением конкуренток
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Старший тренер юниорской сборной России по художественной гимнастике — Екатерина Сиротина во время турнира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Ежегодно Открытый турнир Performance Cup собирает более 300 гимнасток и гостей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Основная цель турнира — популяризация художественной гимнастики, а также выявление талантливых и перспективных гимнасток
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Почетными гостями турнира стали победители и призеры Олимпийских игр Евгения Канаева, Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова и Светлана Феофанова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Помимо основных гимнастических программ спортсменки имеют возможность представить членам жюри свои показательные номера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
«Следуя по дороге спортивных достижений, важно помнить, что художественная гимнастика — это не только спорт, но и искусство», — говорится на сайте Gymshow
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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