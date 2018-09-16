ФБР без объяснения причин закрыло солнечную обсерваторию в Нью–Мексико

Расположенная в американском городе Санспот штата Нью-Мексико всемирно известная солнечная обсерватория закрыта решением Федерального бюро расследований (ФБР). Причины закрытия научного учреждения, чьи материалы и данные используются для исследований во всем мире, в спецслужбе не комментируют.

Принятые меры

Во время закрытия обсерватории, которое произошло десять дней назад, эвакуировали весь ее персонал, а над территорией летал военный вертолет. В настоящее время доступ в помещения запрещен всем без исключения сотрудникам. Информацию о причинах не могут получить даже местные полицейские. Причины происходящего никому не известны.

Власти эвакуировали и ближайший к обсерватории почтовый офис.

Версии и предположения

«ФБР не говорит нам, что там происходит», — заявил шериф Бенни Хаус в интервью местным СМИ, пишет «Газета.ру». Верящие в существование внеземных миров уверяют, что астрономы могли начать общение с пришельцами, а самые смелые высказывают в Сети предположения, что в обсерватории, расположенной на уровне 2,8 тыс. м над уровнем моря, открылся портал в параллельный мир.

Большинство не ищет криминальных причин закрытия обсерватории.

Что говорят в научных кругах

А в Ассоциации университетов по исследованию в области астрономии заявили, что обсерватория закрыта из-за «вопросов с безопасностью».

Сторонники научного объяснения считают, что астрономам стало известно о сверхмощной вспышке на Солнце, но власти приказали им молчать, пишет «Федеральное агентство новостей».

Обозреватели издания Science полагают, что причиной закрытия стало расположение обсерватории. С нее видна база ВВС США Холломэн и знаменитый ракетный полигон Уайт Сэндс, где в 1945 году впервые в истории испытали ядерную бомбу.

5 сентября Национальному космическому агентству США (NASA) удалось зафиксировать удивительное явление на Солнце. Обсерватория солнечной динамики засняла яркую вспышку и вырывающийся огромный огненный шар.