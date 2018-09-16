Десятки человек пострадали в ЧП с пассажирским поездом в Пакистане
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Пакистане, он ехал из Карачи в Пешавар. Инцидент случился на участке железной дороги между городами Атток и Мианвали в восточной провинции Пенджаб.
При сходе восьми вагонов пассажирского поезда с рельсов пострадали минимум 20 человек.
Телеканал GeoTV приводит слова представителя национальной железнодорожной компании о приостановке движения поездов на данном участке.
Спасательная операция на месте ЧП продолжается, людей вывозят специально прибывшими поездами. Точное количество пострадавших и причины аварийной ситуации не называются.
В конце августа два человека погибли, несколько пострадали при столкновении пассажирского поезда с мусоровозом в американском штате Техас.