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Десятки человек пострадали в ЧП с пассажирским поездом в Пакистане

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Фото: Geo News
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Пакистане, он ехал из Карачи в Пешавар. Инцидент случился на участке железной дороги между городами Атток и Мианвали в восточной провинции Пенджаб.

При сходе восьми вагонов пассажирского поезда с рельсов пострадали минимум 20 человек.

Телеканал GeoTV приводит слова представителя национальной железнодорожной компании о приостановке движения поездов на данном участке.

Спасательная операция на месте ЧП продолжается, людей вывозят специально прибывшими поездами. Точное количество пострадавших и причины аварийной ситуации не называются.

В конце августа два человека погибли, несколько пострадали при столкновении пассажирского поезда с мусоровозом в американском штате Техас.

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