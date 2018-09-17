После возвращения в кресло премьер-министра в декабре 2012-го Синдзо Абэ обозначил российское направление как приоритетное в своей внешней политике. В отличие от предшественников, он не стал заострять внимание на территориальном вопросе, предложив России расширить формат двусторонних консультаций до обсуждения вопросов безопасности. А ключевой для Токио территориальный вопрос был скрыт за формулировкой «о необходимости заключения мирного договора». В его решении особое значение японская сторона придавала выстраиванию доверительных отношений между лидерами двух стран.

С целью подготовки атмосферы для заключения мирного договора Абэ предложил «новый подход», который был призван убедить Москву в возможности широкомасштабного экономического сотрудничества в случае уступки суверенитета над четырьмя южными Курильскими островами. В рамках «нового подхода» между Россией и Японией была достигнута договоренность о развитии совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. При этом японцы настаивали на разработке специального международно-правового режима сотрудничества, не ущемляющего позиции обеих сторон. Тем самым они рассчитывали закрепиться на островах экономически, а по возможности и политически, что в конечном счете должно было привести к переходу этих российских территорий под японский суверенитет. Другими словами, политика Токио была направлена на создание условий, при которых Москва признала бы южные Курильские острова спорной территорией, что позволило бы говорить о неокончательности российского суверенитета над ними.

В контексте объявленного поворота на Восток российское руководство заинтересовано в расширении экономического взаимодействия с Японией. С этой точки зрения, подписание двустороннего политического документа способствовало бы развитию всестороннего сотрудничества между странами. Вместе с тем российская сторона неоднократно указывала на отсутствие тождественности между мирным договором и территориальным вопросом. Переговоры о принадлежности южных Курильских островов идут по инициативе японской стороны. Однако, похоже, Россия не собирается всерьез обсуждать эту проблему. Территориальный вопрос в глазах Москвы выглядит решенным по итогам Второй мировой войны, и речь может идти только об условиях использования, в том числе совместного, тех или иных территорий при условии сохранения российского суверенитета.

Учитывая противоположность позиций сторон о принадлежности Южных Курил, компромиссным вариантом урегулирования территориальной проблемы может стать «двухдоговорная» основа, то есть сначала заключить мирный договор, а со временем, когда созреют условия, подписать соглашение о демаркации границы. Именно такой вариант был предложен президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. В ответ официальный Токио ограничился повторением своей принципиальной позиции, согласно которой мирный договор возможен только после решения вопроса о принадлежности всех четырех островов.

Несмотря на внешнюю сдержанность, произошедшее во Владивостоке воспринимается в Японии как дипломатическое поражение Абэ, который за годы переговоров не сумел добиться прогресса в решении этого вопроса. Более того, до сих пор в Токио надеялись, что Москва предлагает строить отношения на основе Совместной декларации 1956 года, согласно которой СССР выражал готовность передать Японии два острова после подписания мирного договора. Однако владивостокское предложение предполагает заключение мирного договора без передачи каких-либо территорий, что в глазах японцев выглядит как ужесточение позиции. И это особенно неприятно перед предстоящими 20 сентября выборами председателя правящей Либерально-демократической партии, который автоматически становится главой правительства. Отношения с Россией занимают второстепенное место в японской внутренней и внешней политике, поэтому вряд ли дипломатическое фиаско на этом направлении окажет серьезное влияние на результаты выборов. Тем более что поддержку Абэ уже выразили пять с половиной из семи фракций ЛДП и рейтинг его кабинета практически восстановился после падения в начале года на фоне многочисленных коррупционных скандалов.

После своего переизбрания на третий срок Абэ получит возможность оставаться на посту главы правительства до 2021 года и наверняка продолжит активную политику на российском направлении, поскольку отступление будет означать признание поражения и потерю лица. Тем более что для поддержания мира и стабильности в наиболее чувствительном для японских интересов регионе Северо-Восточной Азии сохранение партнерских отношений с Россией имеет для Японии принципиально важное значение.

Автор — эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН