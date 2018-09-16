Дело возбудили после смерти девочки от укусов собаки под Калининградом

Девочка пяти лет скончалась от укусов собаки, трагедия произошла в поселке Рощино Гурьевского района Калининградской области. Следователи возбудили уголовное дело, сказано в воскресенье, 16 сентября, в сообщении на сайте регионального Следственного управления СКР

«15 сентября 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти пятилетней девочки в поселке Рощино Гурьевского района», — говорится в сообщении. Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Предварительно в ходе следствия установили, что собаку две недели назад купили родители погибшего ребенка. В рамках уголовного дела назначили проведение экспертизы, проводятся опросы очевидцев.

В конце августа собаки напали на женщину с четырехлетним ребенком в Твери. Стая набросилась на людей в районе заброшенной школы.