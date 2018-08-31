Собаки напали на женщину с четырехлетним ребенком в Твери

Следственный комитет начал проверку по факту нападения собак на женщину с ребенком. Стая набросилась на людей в районе заброшенной школы.

По данным следствия, в поселке Химинститута свора собак бросилась на маму с четырехлетним ребенком. Женщина закрыла собой дочь, и один из псов укусил ее за ногу. О ситуации сотрудники следственного комитета узнали из сообщений СМИ. Об этом пишут Тверские ведомости.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Действиям сотрудников администрации, на которых возложена обязанность обеспечения безопасности граждан, будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что бродячая собака напала на 11-летнего ребенка в подмосковном Воскресенске. Мальчик хотел погладить пса.