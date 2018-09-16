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Химических отравлений в Армянске не зарегистрировано

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Министерство здравоохранения Крыма опровергло слухи об отравлениях химическими веществами у жителей Армянска, города на севере республики. Ни одного подобного случая в медицинских учреждениях не было.

«Инфекционное отделение заполнено на 70% пациентами с сезонными инфекционными заболеваниями. Кроме того, есть обращения граждан с тревожными состояниями о своем здоровье без симптоматических проявлений», — цитирует телеканал «360» заявление минздрава региона.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Очевидцы писали в соцсетях, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в районе предполагаемого выброса стоял запах кислоты, напоминает онлайн-газета «Новый Севастополь». После проверки химический завод «Крымский титан» полностью остановил работу. Власти решили вывезти детей из города в санатории на юге Крыма.

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