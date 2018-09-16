Режиссер Учитель начнет съемки фильма о Цое весной 2019 года

Режиссер Алексей Учитель планирует начать съемки картины о лидере музыкальной группы «Кино» Викторе Цое в мае 2019 года.

«Я начну съемки в мае следующего года. Это человек, которого я знал, снимал и любил очень», — сказал Учитель перед церемонией открытия кинофестиваля «Послание к человеку».

Фильм расскажет о событиях июля-августа 1990 года, когда родные и близкие музыканта везли его тело в Санкт-Петербург после аварии в Латвии, передает телеканал «Звезда».

Сценарий к ленте написал Александр Гоноровский.

24 августа стало известно, что некий Дмитрий решил продать паспорт, записную книжку и рукописи песен лидера рок-группы «Кино» через московский аукционный дом. Владелец раритетов рассчитывает выручить за всё около 3,5 млн рублей.

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт Максимович заявил, что история с выставленным на аукцион якобы паспортом его сына — чистый блеф.