Президент Финляндии заявил об отсутствии угрозы со стороны России

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угроз со стороны России, так как у Москвы нет причин нападать на его страну.

«Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на Финляндию», — отметил финский лидер в интервью газете Frankfurter Allgemeine. Он добавил, что в связи с отсутствием внешней угрозы Финляндия не собирается вступать в НАТО.

По словам Ниинистё, разногласия в позициях России и Финляндии по некоторым вопросам не мешают странам поддерживать отношения.

Финский лидер также вспомнил о совете, который он дал американскому коллеге Дональду Трампу перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Необходимо быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень хорошо», — обратился Ниинистё к Трампу.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча президентов России и США. Она продлилась почти четыре часа. Путин и Трамп беседовали тет-а-тет, провели открытые переговоры и совместную пресс-конференцию.