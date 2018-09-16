В Одессе мужчина при обыске выбросил из окна 13-го этажа боевой снаряд

Во время обыска мужчина выбросил боевой снаряд из окна 13-го этажа своей квартиры в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел в Суворовском районе города. К мужчине по подозрению в хранении боеприпасов с обыском пришли сотрудники Управления стратегических расследований. Чтобы скрыть незаконную деятельность, он бросил боевой снаряд в окно 13-го этажа.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас полиция устанавливает, с какой целью мужчина хранил боеприпасы. Кроме снаряда, у него также были обнаружены граната Ф-1 с запалом, три патрона разного калибра и, предположительно, пакет с марихуаной.