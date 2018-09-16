Скажите «сыр»: от «Пармезана» до «Моцареллы»

Сыры производятся не только из молока — некоторые сорта изготавливают из печени теленка или свиньи, из сметаны и сахара со льдом, из казеина и сои, из гороха. На фото: сыры, произведенные в Германии на овечьей ферме Палмзин. Ферма, основанная в 2012 году, ежедневно производит сыры из овечьего молока