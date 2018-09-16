Скажите «сыр»: от «Пармезана» до «Моцареллы»

Американские ученые обнаружили самые древние следы сыроварения возрастом 7,2 тыс. лет. Находка располагается в Хорватии. Исследователи обнаружили 47 керамических осколков со следами жиров молока, мяса, рыбы и жирных кислот, которые связаны с ферментацией молока. Сейчас в мире насчитывается более 2000 сортов сыра. Его изготавливают в основном из козьего, коровьего, овечьего, кобыльего, верблюжьего молока. На фото: знаменитый итальянский твердый сыр «Пармезан»
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
Сыры производятся не только из молока — некоторые сорта изготавливают из печени теленка или свиньи, из сметаны и сахара со льдом, из казеина и сои, из гороха. На фото: сыры, произведенные в Германии на овечьей ферме Палмзин. Ферма, основанная в 2012 году, ежедневно производит сыры из овечьего молока
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Фото: Global Look Press/Florian Kopp
Сыру для созревания требуется срок от нескольких недель до нескольких лет в зависимости от сорта. Некоторые сыры выдерживаются в помещениях с определенной температурой и влажностью. На фото: процесс приготовления сыра в долине Пенас, Боливия
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Фото: Global Look Press/Paul Williams - Funkystock
Шарль де Голль говорил о Франции: «Как можно управлять страной, в которой 246 сортов сыра!» Сейчас французских сортов сыра гораздо больше, говорят, что точное число сортов сыра неизвестно даже французам. Сыр — это предмет национальной гордости для французов и символ страны. На фото: сыр, изготавливающийся во французском городе Сент-Обен
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Фото: Global Look Press/Ferhat Uludaglar
Копченый сыр «Чечил» — национальное армянское блюдо. Это рассольный вытяжной сыр в виде волокнистых нитей, связанных в пучок. «Чечил» особо ценится за то, что производится вручную
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Фото: Global Look Press/gourmet-vision
«Фета» — национальный греческий сыр. Производится он из овечьего молока с добавлением козьего. «Фета» популярен во всех средиземноморских странах и является необходимым ингредиентом всемирно известного греческого салата
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Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann
Из смеси сыров готовится национальное блюдо швейцарской кухни — фондю. Считается, что появилось оно благодаря швейцарским пастухам: передвигаясь по горам, они кидали остатки сыра в котелок, нагревали на огне и обмакивали в него кусочки хлеба
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Фото: Global Look Press/Paul Williams
Традиционный английский сорт сыра с голубой плесенью «Стилтон» готовится из пастеризованного коровьего молока. По традиции англичане запивают «Стилтон» портвейном, также его принято подавать во время рождественской трапезы. Называться «Стилтоном» может сыр, изготовленный только в графствах Дербишир, Лестершир и Ноттингемшир
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Фото: Global Look Press/Paul Williams - Funkystock
«Банон» — мягкий французский сыр, изготавливающийся из козьего молока. Традиционно сыр заворачивают в каштановые листья, которые сохраняют влажность сыра и придают неповторимый вкус и аромат
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Фото: Global Look Press/Paul Williams - Funkystock
«Моцарелла» — знаменитый итальянский мягкий сыр. Классическая «Моцарелла» производится из молока буйволиц, хотя в продаже зачастую присутствует «Моцарелла» из коровьего молока. В первую очередь этот сыр используется при приготовлении пиццы. Также «Моцарелла» является ингредиентом для других известных национальных итальянских блюд: кальцоне и капрезе
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