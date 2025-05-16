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22 и 23 ноября в Москве пройдет Фандом Фест «ВКонтакте»
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22 и 23 ноября в Москве пройдет Фандом Фест «ВКонтакте»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Стали известны даты и место проведения самого большого фестиваля, посвящённого поп-культурам. Этой осенью Фандом Фест «ВКонтакте» объединит фандомы на московской площадке Main Stage. Подробная программа фестиваля появится позже.

«Впервые проводя Фандом Фест «ВКонтакте» в 2023 году, мы и мечтать не могли, что уже через год он станет одним из главных поп-фестивалей страны, а билеты будут раскупаться за неделю до события. Прошлый год показал, что пора двигаться дальше: становиться больше, интереснее, выходить за пределы азиатского сегмента и стараться охватить ещё больше субкультур. Фандом Фест «ВКонтакте» в 2025 году — это всё, за что нас любит аудитория, и за что, верим, полюбит совершенно новая. Платформа «ВКонтакте» меняется вместе с интересами пользователей, поэтому трансформация Фандом Феста неизбежна. Готовим много приятных сюрпризов, и нам не терпится о них рассказать», — поделился директор по маркетингу «ВКонтакте» Никита Ничкалюк.

Все подробности и программа мероприятия будут постепенно анонсироваться, следить за обновлениями можно в официальном сообществе. Фандом Фест «ВКонтакте» открывает продажу билетов, которые можно приобрести на официальном сайте.

Фандом Фест «ВКонтакте» — флагманский проект направления Asia by VK: оно объединяет популярный азиатский контент на платформе. В 2024 году фестиваль прошел во второй раз и собрал 15 тыс. поклонников разных жанров поп-культуры: косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов, аниме, видеоигр, киберспорта, дорам, вебтунов и digital-art. Гости посмотрели премьеры, послушали k-pop-бэнды, оценили дефиле профессиональных косплееров и прошли мастер-классы от иллюстраторов и художников. Трансляцию фестиваля посмотрели свыше 5 миллионов раз. Фандом Фест объединил более 100 звездных гостей, среди которых бойз-бэнды BLITZERS и TIOT из Южной Кореи, актеры Юра Борисов, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, десятки артистов, авторов, косплееров, сценаристов и художников.

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