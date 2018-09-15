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В США объяснили преимущество Су-35 перед F-22 Raptor

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Американский истребитель пятого поколения F-22 уступает истребителям ВКС России и проиграл бы им в случае боя. Об этом в статье издания Business Insider пишет военный обозреватель Алекс Локки.

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Свои рассуждения автор материала начал с недавней «встречи» в небе над Аляской американских и российских истребителей.

F-22 Raptor не хватает вооружения для господства в воздухе, а Су-30СМ и Су-35 на фоне американских машин выглядят мощнее. В качестве аргументов обозреватель приводит то, что российские «Су» несут больший боезапас и обладают лучшей маневренностью, сообщил РЕН ТВ.

«Когда я пилотировал F-22, моей задачей было избежать маневренного боя с противником. Вместо этого мы использовали преимущества истребителя в невидимости», — рассказал отставной пилот подполковник Дэвид Берк.

Малозаметность Raptor является как плюсом, так и одновременно минусом истребителя. В атаку эти самолеты идут с выключенным радаром, а цели для него находит самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Если того собьют — F-22 останется слеп и беззащитен.

«Если бы бой начался во время перехвата, как на этой неделе, у российского пилота было бы огромное преимущество, если бы F-22 был в поле зрения. Более того, российский Су-35 может маневрировать лучше, чем F-22», — указывает автор статьи.

13 сентября американские истребители F-22 перехватили и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 к западу от побережья Аляски. Ту-95 сопровождались двумя российскими истребителями Су-35. Самолеты не нарушали воздушные границы США и Канады.

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