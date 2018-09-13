Истребители США перехватили два российских Ту-95 близ Аляски

Американские истребители F-22 провели перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 к западу от побережья Аляски. Об этом сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Как говорится в заявлении командования, инцидент произошел около 22:00 по местному времени (05:00 мск среды) в международном воздушном пространстве у побережья Аляски. По информации американских военных, Ту-95 сопровождались двумя российскими истребителями Су-35. В сообщении уточняется, что самолеты не нарушали воздушные границы США и Канады.

Об аналогичном инциденте в НОРАД сообщали 1 сентября. Российские самолеты были обнаружены вблизи Алеутских островов и сопровождались до полного выхода из отслеживаемой ПВО зоны, простираемой на 320 км.