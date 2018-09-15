Пластинки с дуэтом Чуриковой и Земфиры раздавили катком

Пластинки с записью дуэта Инны Чуриковой и Земфиры раздавили катком. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал продюсер, ведущий и музыкальный критик Михаил Козырев. Уничтоженный материал представлял собой запись песни «Непошлое», исполненной Земфирой совместно с Чуриковой.

«Был очень неприятный случай, который для меня остался рубцом на сердце. Когда мы делали с Максимом Виторганом программу «Неголубой огонек» и обнаружили, что у Земфиры есть совершенно невероятная поклонница — Инна Михайловна Чурикова. И мы предложили им спеть дуэтом вместе. И это срослось. Инна Михайловна вообще не поет, она поет только в некоторых фильмах. Мы вручную расставляли свечи на полу вокруг них. У Чуриковой оказался изумительный абсолютный слух, но абсолютное отсутствие чувства ритма», — поделился подробностями Козырев.

Продюсер пояснил, что Земфире не понравились нюансы в аранжировке, которые обычный человек не смог бы заметить.

«Но Земфиру это выбесило до такой степени — а пластинка была уже отпечатана, потому что устная договоренность с ней была — что она потребовала материальной компенсации. Но это было не так обидно. Она потребовала уничтожить весь тираж. И на дворе звукозаписывающей компании катком помяли весь тираж пластинки», — уточнил он.

По словам Козырева, несколько экземпляров записи всё же осталось, однако в продаже они не появятся ввиду возможных юридических последствий.

В августе Земфира рассказала о намерении записать новый альбом, отметив, что концертные выступления ее больше не привлекают.

Инна Михайловна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Наиболее известна своими ролями в фильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом».