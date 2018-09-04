Земфира выпустила новую песню впервые за пять лет

Певица Земфира впервые за пять лет выпустила новую песню, написанную на отрывки из двух стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». Композиция получила название «Джозеф», говорится в описании к песне на сервисе «Яндекс.Музыка».

Над студийной записью работал российский электронный музыкант Роман Литвинов (Mujuice), а обложку к синглу оформили режиссер Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский, отмечает телеканал «78».

Слушайте Джозеф — Земфира на Яндекс.Музыке

Впервые Земфира исполнила песню «Джозеф» на закрытом новогоднем концерте, где присутствовали ее друзья и близкие. Также в августе рок-певица выступила с ней на фестивале «Пикник «Афиши».

Кроме того, в прошло месяце певица сообщила, что планирует записать новый альбом, и призналась в нежелании продолжать концертные выступления.