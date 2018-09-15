Сын Че Гевары приехал на закрытие мотосезона в Минск

Сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары — Эрнесто Гевара — приехал в Минск на закрытие фестиваля HOG Rally, посвященный закрытию мотосезона.

«Носить фамилию Гевара — настоящая честь. Проблема в том, что это довольно сложно делать в современном мире. Идей Че Гевары до сих пор придерживаются в Латинской Америке, в том числе революционная молодежь Кубы», — приводит его слова сайт телеканала РЕН ТВ.

Эрнесто Гевара добавил, что его семья дала разрешение властям Кубы использовать изображение Че для политических событий, чтобы коммунистическая молодежь острова Свободы могла развивать свои проекты, используя образ революционера в экономических целях.

Фестиваль HOG Rally проходит в белорусской столице уже четвертый год подряд. Это масштабное мероприятие собирает тысячи мотоциклистов из 18 стран. Колонна байкеров уже проследовала от кургана Славы по главным проспектам Минска к Дворцу спорта.

Также посетители фестиваля насладятся дрифт-шоу и оценят лучшие модели железных коней на выставке, где в этом году помимо байков представили огромный «БелАЗ».

«Мы делаем всё для того, чтобы люди сюда приезжали и встречались. Чтобы им было комфортно, интересно. Для всех Минск имеет очень удобное географическое положение, что для европейцев, что для россиян. Такой центр», — сказал директор мотоклуба Iron Birds, бизнесмен Артем Чайка.