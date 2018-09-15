Ученые создали робота-муху

Группа ученых из Делфтского технического университета в Нидерландах создала летающего робота, который способен в точности воспроизводить движения плодовой мухи.

Как пишет газета Daily Mail, разработка может значительно расширить существующие представления о полете насекомых. Отмечается, что инженеры использовали робота с крыльями для того, чтобы понять, как плодовые мухи выполняют быстрые повороты.

Максимальная скорость робота составляет 25 км/ч. Размах крыльев достигает 33 см. При этом устройство более чем в 55 раз больше живого насекомого. Робот может выполнять различные «акробатические» маневры, включая воздушное сальто.

Устройство может оставаться в движении около пяти минут и перемещаться на расстояния свыше одного километра. Также робот способен регулировать скорости разворота и наклона крыльев. Он может парить на месте или летать в любом направлении.

В павильоне № 2 на ВДНХ в Москве открылся первый в России аквариум с рыбами-роботами. В нем плавают пять механических лещей, которых не отличить от настоящих. Рыбы-роботы изготовлены из герметичного водонепроницаемого пластика.

Они покрыты серебристой чешуей со встроенными светодиодами. Это позволяет создать эффект мерцания. Благодаря датчикам движения рыбы самостоятельно преодолевают препятствия и не сталкиваются с соседями по аквариуму. Лещи могут плавать без зарядки 12 часов и погружаться на глубину до 5 м. Размер каждой рыбы составляет 50 см.